Bia Haddad atropela Sakkari e avança às oitavas de final do US Open

Autor AFP
AFP
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na última partida da rodada noturna de sábado, que terminou depois de meia-noite, a brasileira Beatriz Haddad derrotou a grega Maria Sakkari por 2-0 (6-1 e 6-2) e avançou às oitavas de final do Abierto de Estados Unidos.

Na próxima fase, a paulista enfrentará a americana Amanda Anisimova, atual vice-campeã de Wimbledon.

A partida entre Bia e Sakkari começou depois de 23h00 em Nova York e a brasileira conseguiu a vitória em apenas 70 minutos.

"Obrigada a todos que ficaram até o final, sei que está muito tarde", agradeceu, em meio aos gritos de "Bia, Bia" dos torcedores brasileiros.

Bia chegou a cinco vitórias em cinco partidas contra Sakkari.

A brasileira enfrentará na próxima fase a americana Anisimova para tentar igualar a campanha do ano passado em Nova York, quando foi derrotada pela tcheca Karolina Muchova nas quartas de final.

