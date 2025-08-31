Barça e Villarreal tropeçam; Athletic Bilbao vence e iguala Real Madrid

Barcelona e Villarreal tropeçaram neste domingo (31), após empatarem seus jogos pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o Athletic Bilbao venceu o Betis e se manteve com o Real Madrid como os únicos times com 100% de aproveitamento até aqui. O Barça visitou o Rayo Vallecano e ficou no 1 a 1 em confronto marcado pelos problemas com a arbitragem de vídeo.

Antes do início da partida, o árbitro se dirigiu aos técnicos das equipes para informar que havia problemas de comunicação com o VAR, que ficou sem funcionar durante o primeiro tempo. Aos 40 minutos, Lamine Yamal caiu na área e a arbitragem marcou pênalti, em lance que gerou muita reclamação dos jogadores do Rayo. O próprio Yamal foi para a cobrança e abriu o placar. No segundo tempo, o time da casa se lançou em busca do empate e conseguiu marcar quando Fran Pérez (67') apareceu livre na segunda trave após cobrança de escanteio e mandou a bola para as redes. "É um campo muito difícil. Faltou intensidade. Temos que aprender com isso", disse Yamal em entrevista à plataforma DAZN após a partida.

Sobre o gol sofrido em lance de bola parada, o jovem atacante reconheceu que faltou comunicação entre os jogadores do Barcelona. "Eles fizeram a mudança e nós não nos ajustamos bem". O técnico 'blaugrana', Hansi Flick, elogiou o Rayo Vallecano e reconheceu que sua equipe não fez um bom jogo. "Faltou intensidade, cometemos muitos erros. Podemos jogar melhor. Poderíamos ter marcado mais gols, mas o Rayo jogou muito bem. Não estou satisfeito com a minha equipe hoje. Perdemos muitas bolas e precisamos melhorar", afirmou Flick na entrevista coletiva pós jogo.

"Hoje temos que falar do time, não dos jogadores. O mais importante para mim é que, quando a janela de transferências fechar, todos estejam 100% comprometidos. É importante não ter egos, isso mata as chances de sucesso", continuou o treinador alemão. - Athletic 100% - Mais cedo, o Athletic Bilbao venceu o Betis por 2 a 1 fora de casa e igualou a pontuação do Real Madrid, que no sábado bateu o Mallorca pelo mesmo placar.

Real e Athletic são os únicos que venceram os três primeiros jogos, com os merengues levando vantagem no saldo de gols (+5 contra +3). Um gol contra de Marc Bartra (60') colocou o Athletic em vantagem no estádio de La Cartuja, antes de o zagueiro Aitor Paredes (85') ampliar a vantagem dos bascos. Nos acréscimos, Cedric Bakambu (90'+7) diminuiu para o Sevilla, mas já não havia mais tempo para uma reação.