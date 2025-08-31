Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barça e Villarreal tropeçam; Athletic Bilbao vence e iguala Real Madrid

Barça e Villarreal tropeçam; Athletic Bilbao vence e iguala Real Madrid

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Barcelona e Villarreal tropeçaram neste domingo (31), após empatarem seus jogos pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o Athletic Bilbao venceu o Betis e se manteve com o Real Madrid como os únicos times com 100% de aproveitamento até aqui.

O Barça visitou o Rayo Vallecano e ficou no 1 a 1 em confronto marcado pelos problemas com a arbitragem de vídeo.

Antes do início da partida, o árbitro se dirigiu aos técnicos das equipes para informar que havia problemas de comunicação com o VAR, que ficou sem funcionar durante o primeiro tempo.

Aos 40 minutos, Lamine Yamal caiu na área e a arbitragem marcou pênalti, em lance que gerou muita reclamação dos jogadores do Rayo. O próprio Yamal foi para a cobrança e abriu o placar.

No segundo tempo, o time da casa se lançou em busca do empate e conseguiu marcar quando Fran Pérez (67') apareceu livre na segunda trave após cobrança de escanteio e mandou a bola para as redes.

"É um campo muito difícil. Faltou intensidade. Temos que aprender com isso", disse Yamal em entrevista à plataforma DAZN após a partida.

Sobre o gol sofrido em lance de bola parada, o jovem atacante reconheceu que faltou comunicação entre os jogadores do Barcelona. "Eles fizeram a mudança e nós não nos ajustamos bem".

O técnico 'blaugrana', Hansi Flick, elogiou o Rayo Vallecano e reconheceu que sua equipe não fez um bom jogo.

"Faltou intensidade, cometemos muitos erros. Podemos jogar melhor. Poderíamos ter marcado mais gols, mas o Rayo jogou muito bem. Não estou satisfeito com a minha equipe hoje. Perdemos muitas bolas e precisamos melhorar", afirmou Flick na entrevista coletiva pós jogo.

"Hoje temos que falar do time, não dos jogadores. O mais importante para mim é que, quando a janela de transferências fechar, todos estejam 100% comprometidos. É importante não ter egos, isso mata as chances de sucesso", continuou o treinador alemão.

- Athletic 100% -

Mais cedo, o Athletic Bilbao venceu o Betis por 2 a 1 fora de casa e igualou a pontuação do Real Madrid, que no sábado bateu o Mallorca pelo mesmo placar.

Real e Athletic são os únicos que venceram os três primeiros jogos, com os merengues levando vantagem no saldo de gols (+5 contra +3).

Um gol contra de Marc Bartra (60') colocou o Athletic em vantagem no estádio de La Cartuja, antes de o zagueiro Aitor Paredes (85') ampliar a vantagem dos bascos.

Nos acréscimos, Cedric Bakambu (90'+7) diminuiu para o Sevilla, mas já não havia mais tempo para uma reação.

Também neste domingo, o Celta arrancou um empate em 1 a 1 com o Villarreal, que sonhava em ir para a paralisação da data Fifa como um dos líderes do campeonato.

Em outro jogo do dia, o Espanyol (5º) venceu o Osasuna (13º) por 1 a 0.

-- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Elche - Levante                     2 - 0

   Valencia - Getafe                   3 - 0

  

   - Sábado:

   Alavés - Atlético de Madrid         1 - 1

   Real Oviedo - Real Sociedad         1 - 0

   Girona - Sevilla                    0 - 2

   Real Madrid - Mallorca              2 - 1

  

   - Domingo:

   Celta Vigo - Villarreal             1 - 1

   Betis - Athletic Bilbao             1 - 2

   Espanyol - Osasuna                  1 - 0

   Rayo Vallecano - Barcelona          1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid              9   3   3   0   0   6   1   5

    2. Athletic Bilbao          9   3   3   0   0   6   3   3

    3. Villarreal               7   3   2   1   0   8   1   7

    4. Barcelona                7   3   2   1   0   7   3   4

    5. Espanyol                 7   3   2   1   0   5   3   2

    6. Getafe                   6   3   2   0   1   4   4   0

    7. Elche                    5   3   1   2   0   4   2   2

    8. Betis                    5   4   1   2   1   4   4   0

    9. Valencia                 4   3   1   1   1   4   2   2

   10. Rayo Vallecano           4   3   1   1   1   4   3   1

   11. Alavés                   4   3   1   1   1   3   3   0

   12. Sevilla                  3   3   1   0   2   5   5   0

   13. Osasuna                  3   3   1   0   2   1   2  -1

   14. Celta Vigo               3   4   0   3   1   3   5  -2

   15. Real Oviedo              3   3   1   0   2   1   5  -4

   16. Atlético de Madrid       2   3   0   2   1   3   4  -1

     . Real Sociedad            2   3   0   2   1   3   4  -1

   18. Mallorca                 1   3   0   1   2   2   6  -4

   19. Levante                  0   3   0   0   3   3   7  -4

   20. Girona                   0   3   0   0   3   1  10  -9

rsc/dr/iga/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar