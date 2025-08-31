Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque com drone deixa 12 mortos em clínica no Sudão (ONG)

Autor AFP
Tipo Notícia

Um ataque com drone a uma clínica da cidade sudanesa de Nyala matou 12 pessoas, anunciou neste domingo uma ONG de defesa dos direitos humanos, que acusou o Exército do país pelo bombardeio.

O ataque ocorreu ao meio-dia de ontem, na clínica Yashfeen, localizada na região de Darfur, informou à AFP uma fonte do coletivo Emergency Lawyers.

A guerra no Sudão, iniciada há três anos, já causou dezenas de milhares de mortes e o deslocamento de milhões de pessoas, no que as Nações Unidas chamaram de "pior crise humanitária do mundo".

Segundo o comunicado, quatro mulheres morreram do lado de fora da clínica e um hotel vizinho foi atingido. Crianças que eram atendidas no momento do ataque ficaram feridas.

O Exército do Sudão não comentou a informação.

