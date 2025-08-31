Apoio chinês ao multilateralismo é vital, diz secretário-geral da ONU

à margem da reunião de um fórum de segurança no sábado (30).

Xi Jinping, por sua vez, disse que a China sempre será um "parceiro confiável" da ONU e continuará a oferecer "estabilidade e certeza".

Guterres está na cidade portuária de Tianjin, no Norte da China, para uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, onde o presidente russo, Vladimir Putin, e os líderes da Ásia Central, do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia e do Oriente Médio se reunirão com Xi Jinping em uma poderosa demonstração de solidariedade do Sul Global.

"Neste momento em que o multilateralismo está sob fogo, o apoio da China... é um elemento extremamente importante a ser preservado", disse ele, segundo a imprensa local.

"Vemos novas formas de política que às vezes são difíceis de entender, que às vezes parecem mais um show do que esforços diplomáticos sérios e nos quais negócios e política às vezes também parecem estar misturados", disse Guterres.