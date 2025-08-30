Sinner perde set, mas vence Shapovalov e avança às oitavas US Open

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, precisou reagir depois de perder o primeiro set para bater o canadense Denis Shapovalov (N.29) neste sábado (30) e avançar às oitavas de final do US Open. Sinner fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-4, 6-3 e 6-3, em três horas e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Seu próximo adversário sairá do confronto entre o americano Tommy Paul (N.14) e o cazaque Alexander Bublik (N.24). O número 1 do mundo, que passou sem sustos pelas duas primeiras rodadas, teve que arregaçar as mangas depois de perder o primeiro set e ficar em desvantagem de 3-0 na terceira parcial. Sapovalov, que foi semifinalista de Wimbledon em 2021, encurralou o italiano com seu potente serviço (15 aces) e chegou a ficar a um ponto de fazer 4-0. Foi nesse momento que Sinner reagiu para evitar uma situação crítica na partida, em que uma derrota custaria sua posição de líder do ranking da ATP.