Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milhares protestam contra ações de Israel em Gaza à margem do Festival de Veneza

Milhares protestam contra ações de Israel em Gaza à margem do Festival de Veneza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Milhares de pessoas protestaram neste sábado (3) para denunciar as ações do Exército israelense na Faixa de Gaza à margem do Festival de Cinema de Veneza.

Organizada por grupos políticos de esquerda da região de Veneza, a manifestação começou no início da tarde, a poucos quilômetros do festival, onde estrelas como George Clooney, Julia Roberts e Emma Stone desfilaram pelo tapete vermelho nos últimos dias.

Vários artistas expressaram apoio aos palestinos nos últimos dias na Mostra, como a diretora marroquina Maryam Touzani e seu marido, o cineasta Nabil Ayouch, que exibiram um cartaz com a frase "Stop the genocide in Gaza" ("Parem o genocídio em Gaza") na sexta-feira à noite no tapete vermelho.

Na quinta-feira, o diretor grego Yorgos Lanthimos usou um broche com as cores da bandeira palestina durante a coletiva de imprensa de apresentação de seu longa-metragem "Bugonia".

No início do festival, um coletivo fundado por 10 cineastas italianos independentes, chamado 'Venice4Palestine' (V4P), fez um apelo por condenação à guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Em uma carta aberta, o coletivo pediu que o festival não vire "uma tribuna triste e vazia" e "adote uma posição clara e sem ambiguidades".

O V4P afirma que sua carta reuniu 2.000 assinaturas, incluindo nomes de destaque do cinema internacional, como Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore e Ken Loach.

"O objetivo da carta era colocar Gaza e a Palestina no centro da atenção pública em Veneza e foi isso que aconteceu", declarou à AFP Fabiomassimo Lozzi, um dos fundadores do coletivo. 

O diretor da Mostra, Alberto Barbera, respondeu no dia da abertura do festival que "a Bienal não adota posições políticas diretas", mas se declarou sensível à situação dramática em Gaza.

Na próxima quarta-feira, a Mostra de Veneza exibirá "The Voice of Hind Rajab", dirigido pela franco-tunisiana Kaouther Ben Hania. O filme conta a história real de uma menina palestina assassinada em janeiro de 2024 pelas forças israelenses ao lado de seis parentes quando a família tentava fugir da Cidade de Gaza. 

A gravação da ligação em que Hind Rajab pedia ajuda, usada no filme, causou grande comoção em todo o mundo quando foi divulgada.

adp-agu/mch/jvb/meb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar