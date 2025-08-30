Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel afirma que identificou restos de um refém recentemente recuperado em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Os restos de um refém mantido na Faixa de Gaza e recentemente transferidos para Israel foram identificados, anunciou neste sábado (30) o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Uma operação especial (...) na Faixa de Gaza facilitou a transferência do corpo do falecido Idan Shtivi", declarou o gabinete.

Shtivi tinha 28 anos de idade quando foi assassinado em 7 de outubro de 2023, no festival musical Nova, onde participava como fotógrafo.

O Exército havia anunciado na sexta-feira que trouxe os corpos de dois reféns mortos desde o ataque do Hamas a Israel em 2023, apenas um dos quais já havia sido identificado, Ilan Weiss.

Weiss, de 55 anos e residente no kibutz Beeri, a leste de Gaza, foi assassinado no ataque do movimento islamista palestino a Israel, e seu cadáver foi posteriormente levado para a Faixa.

Sua esposa Shiri e uma de suas filhas, Noga, que haviam sido sequestradas em sua casa, foram libertadas durante a primeira trégua no conflito, em novembro de 2023. O kibutz confirmou a morte de Weiss no início de 2024.

Netanyahu expressou suas condolências às famílias dos dois cativos mortos e reiterou que "a campanha para trazer todos os reféns continua".

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem na Faixa de Gaza e acredita-se que cerca de vinte ainda estejam vivas.

