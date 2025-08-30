Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

O Paris Saint-Germain atropelou o Toulouse fora de casa por 6 a 3 neste sábado (30), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e assumiu a liderança provisória da tabela, mantendo o mesmo ritmo da temporada passada. O meio-campista português João Neves foi o protagonista da partida com três gols (7', 14 e 78'), que o colocam na artilharia do campeonato.

O atacante Ousmane Dembelé balançou as redes duas vezes (31' e 50') e saiu lesionado no segundo tempo (70'). Bradley Barola (9') também marcou para o PSG. Charlie Cresswell (38'), Yann Ghobo (89') e Alexis Vossah (90'+1) descontaram para o Toulouse. Quando perdia por 4 a 1, o time da casa teve a chance de fazer o segundo em cobrança de pênalti, mas o goleiro do Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, brilhou defendendo a cobrança de Cristian Casseres, depois de também pegar a primeira tentativa de Frankc Magri, que o árbitro mandou voltar porque vários jogadores invadiram a área no momento da batida. Contra um adversário que também venceu seus dois primeiros jogos, o PSG esperava um jogo difícil, mas apesar dos três gols sofridos, dois deles nos minutos finais, o time parisiense mostrou poder de fogo antes da paralisação para a data Fifa.

"É mais um resultado de pré-temporada do que um jogo normal. Mas estamos felizes, fizemos um bom trabalho e agora é hora de descansar", disse o técnico Luis Enrique após a vitória. - Lille goleia - Mais cedo, o Lille visitou o Lorient e conseguiu uma goleada avassaladora por 7 a 1 e chegou a 7 pontos em três jogos.

O atacante Olivier Giroud, autor de dois gols nas duas primeiras rodadas, não viajou com a equipe devido a um problema muscular. Apesar do 0 a 0 no intervalo, o Lille voltou para o segundo tempo com fome e construiu a goleada marcando com cinco jogadores diferentes: Romain Perraud (46'), Matías Fernández-Pardo (53' e 77'), Hamza Igamane (80' e 90'+3), Hakon Arnar Haraldsson (87') e Osame Sahraoui (90'+5). "Tem jogos em que tudo dá certo", comemorou o técnico do Lille, Bruno Génésio.

Em outro duelo disputado neste sábado, o Nantes recebeu o Auxerre e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Mostafa Mohamed (8'). A 3ª rodada do Campeonato Francês continua no domingo, com destaque para o clássico entre Lyon e Olympique de Marselha. -- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: