Com gol nos acréscimos, United vence Burnley e consegue 1ª vitória no Inglês

Aos sete minutos de acréscimos, e de pênalti, Bruno Fernandes deu a vitória ao Manchester United sobre o Burnley por 3 a 2 neste sábado (30), a primeira da equipe no Campeonato Inglês, cuja 3ª rodada teve o Tottenham derrotado em casa pelo Bournemouth e o Chelsea assumindo a liderança provisória ao bater o Fulham.

Depois da humilhação da última quarta-feira, com a eliminação na segunda fase da Copa da Liga Inglesa diante do Grimsby Town, da quarta divisão, o United entrou em crise já no mês de agosto, com o técnico Rúben Amorim balançando no cargo.

A vitória deste sábado dá um alívio aos 'Red Devils' antes da parada para a data Fifa, em uma temporada que começou pior do que o esperado.

O time de Manchester soma agora cinco pontos e sobe provisoriamente para a nona posição na tabela, mas o fantasma da catastrófica temporada passada, em que o histórico clube foi apenas o 16º colocado, ainda paira sobre Old Trafford.

Depois de uma derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) na estreia e um empate fora com o Fulham (1 a 1), o Manchester United voltou ao seu estádio com a obrigação de vencer e Bruno Fernandes mostrou frieza ao marcar o gol da vitória em cobrança de pênalti no apagar das luzes (90'+7).

Antes, o United tinha ficado duas vezes à frente no marcador, graças a um gol contra de Josh Cullen (27') e outro Brian Mbeumo (57'), mas o Burnley empatou nas duas ocasiões, marcando com Lyle Foster (54') e Jaidon Anthony (65').

"Tivemos chances de marcar mais gols; fomos o melhor time em campo hoje", comemorou Rúben Amorim após a partida.

- Tottenham perde 100%; Chelsea líder provisório -

Em jogo simultâneo, o Tottenham, que estava com 100% de aproveitamento depois das duas primeiras rodadas, foi derrotado em casa pelo Bournemouth por 1 a 0, graças ao gol do atacante brasileiro Evanilson logo aos cinco minutos.

Os 'Spurs', campeões da Liga Europa na temporada passada batendo o Manchester United na final, vinham de uma vitória maiúscula sobre o Manchester City por 2 a 0 no Etihad Stadium, depois de terem vencido o Burnley na primeira rodada (3 a 0).

Mais cedo, o Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0 em Stamford Bridge e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, à espera dos demais resultados da rodada.

Os 'Blues' abriram o placar no final do primeiro tempo com João Pedro (45'+9), que mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Enzo Fernández.

Este foi o quinto gol do atacante brasileiro em seis jogos pelo time londrino.

No segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Chelsea após toque de mão do lateral Ryan Sessegnon dentro da área e Enzo Fernández (56') cobrou firme no meio do gol para dar números finais à partida.

Entre os demais jogos deste sábado, o destaque foi a vitória fora de casa do Everton por 3 a 2 sobre o Wolverhampton, que coloca o time na quinta posição com 6 pontos, um atrás do Chelsea.

No domingo, Liverpool e Arsenal se enfrentam em Anfield e quem vencer assume a liderança isolada com dois pontos à frente dos 'Blues'. Em caso de empate, os três times ficam empatados com 7 pontos e poderão ser igualados pelo Nottingham Forest, que jogará em casa com o West Ham.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Chelsea - Fulham                    2 - 0

   Tottenham - Bournemouth             0 - 1

   Sunderland - Brentford              2 - 1

   Wolverhampton - Everton             2 - 3

   Manchester United - Burnley         3 - 2

   (13h30) Leeds - Newcastle                  

  

   - Domingo:

   (10h00) Nottingham - West Ham              

           Brighton - Manchester City         

   (12h30) Liverpool - Arsenal                

   (15h00) Aston Villa - Crystal Palace       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Chelsea                  7   3   2   1   0   7   1   6

    2. Arsenal                  6   2   2   0   0   6   0   6

    3. Tottenham                6   3   2   0   1   5   1   4

    4. Liverpool                6   2   2   0   0   7   4   3

    5. Everton                  6   3   2   0   1   5   3   2

     . Sunderland               6   3   2   0   1   5   3   2

    7. Bournemouth              6   3   2   0   1   4   4   0

    8. Nottingham               4   2   1   1   0   4   2   2

    9. Manchester United        4   3   1   1   1   4   4   0

   10. Manchester City          3   2   1   0   1   4   2   2

   11. Burnley                  3   3   1   0   2   4   6  -2

   12. Brentford                3   3   1   0   2   3   5  -2

   13. Leeds                    3   2   1   0   1   1   5  -4

   14. Crystal Palace           2   2   0   2   0   1   1   0

   15. Fulham                   2   3   0   2   1   2   4  -2

   16. Newcastle                1   2   0   1   1   2   3  -1

   17. Aston Villa              1   2   0   1   1   0   1  -1

   18. Brighton                 1   2   0   1   1   1   3  -2

   19. Wolverhampton            0   3   0   0   3   2   8  -6

   20. West Ham                 0   2   0   0   2   1   8  -7

