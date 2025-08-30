Coco Gauff vence Magdalena Frech e vai às oitavas do US Open

Após uma semana difícil, a tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, teve uma vitória tranquila sobre a polonesa Magdalena Frech (N.33) e se classificou para as oitavas de final do US Open. Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 13 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Campeã em 2023, a jogadora de 21 anos é a grande esperança do tênis americano no Grand Slam nova-iorquino e essa pressão a afetou nas duas primeiras rodadas. Na última quinta-feira, com problemas para encaixar seu serviço, ela foi às lágrimas durante a partida contra a croata Donna Vekic. Neste sábado, Gauff teve uma atuação sólida no primeiro jogo do dia, com o apoio do público local, que lotou o Arthur Ashe Stadium. A americana cometeu quatro duplas faltas, mas não entrou a espiral de erros que a martirizou nos jogos anteriores.