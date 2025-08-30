Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro 'não tem vontade de se alimentar', diz filho

Autor AFP
Jair Bolsonaro "não tem vontade de se alimentar, e segue enfrentando crises intermináveis de soluço e vômitos", às vésperas do início do seu julgamento por participação em trama golpista, relatou nesta sexta-feira (29) o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.

"O velho está magro (...) Dói demais ver tudo isso", publicou no X o segundo dos cinco filhos de Bolsonaro.

O ex-presidente (2019-2022) sofreu com soluços e vômitos em julho, sintomas de novos problemas no aparelho digestivo decorrentes do ataque a faca de que foi vítima durante um ato de campanha em 2018. Devido a essa crise, ele passou por exames médicos em agosto, que revelaram duas pneumonias recentes.

Bolsonaro foi submetido em abril a uma longa cirurgia devido a uma obstrução intestinal, uma das várias intervenções desde o ataque. Após a operação, ele permaneceu internado por três semanas.

