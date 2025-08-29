Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump promete que manterá tarifas dos EUA "com ajuda da Suprema Corte"

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (29) recorrer à Suprema Corte após uma decisão de um tribunal de apelações que declarou ilegais a maioria das tarifas que impôs às importações americanas, alterando o comércio global.

O tribunal de apelações emitiu a decisão "incorretamente", "mas sabe que os Estados Unidos da América vencerão no final", disse Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que lutará para manter as tarifas alfandegárias "com a ajuda da Suprema Corte".

Tags

eua governo

