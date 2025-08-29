Tribunal destitui primeira-ministra tailandesa por ligação comprometedora com líder do Camboja

A decisão significa que ela perde imediatamente seu cargo, que ocupava há cerca de um ano. Paetongtarn foi suspensa de suas funções em 1º de julho, quando o tribunal concordou em ouvir o caso contra ela, e o vice-primeiro-ministro Phumtham Wechayachai assumiu suas responsabilidades.

O Tribunal Constitucional da Tailândia destituiu Paetongtarn Shinawatra de sua posição como primeira-ministra nesta sexta-feira, 29, alegando que, como líder do país, ela violou as regras constitucionais de ética em uma ligação telefônica com o presidente do Senado do Camboja, Hun Sen.

A ligação de 15 de junho de Paetongtarn com Hun Sen, que vazou, tinha como objetivo aliviar as tensões sobre reivindicações territoriais ao longo da fronteira, mas gerou indignação na Tailândia porque Paetongtarn parecia excessivamente amigável ao discutir uma questão de segurança nacional e parecia difamar um general do exército tailandês.

O áudio da ligação foi vazado online por Hun Sen, que foi primeiro-ministro do Camboja por 38 anos até que seu filho Hun Manet assumiu o cargo em 2023. A ligação ocorreu quando as tensões de longa data sobre a fronteira aumentaram após um soldado cambojano ser morto em um breve incidente de violência em território disputado em maio. No final de junho, os dois países se envolveram em cinco dias de combate que mataram dezenas de pessoas e deslocaram mais de 260 mil.

A decisão do tribunal coloca a coalizão governante liderada pelo partido Pheu Thai de Paetongtarn em uma posição instável. A controvérsia sobre a ligação telefônica fez com que o Partido Bhumjaithai, o maior parceiro do Pheu Thai, se retirasse, deixando a coalizão com uma maioria apertada de assentos na Câmara dos Representantes. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado