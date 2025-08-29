St Pauli vence dérbi contra o Hamburgo (2-0) pela 2ª rodada da Bundesliga

Após 14 anos sem este clássico de rivalidade ferrenha na primeira divisão alemã, o St Pauli venceu o Hamburgo por 2 a 0 nesta sexta-feira (29), dando início à segunda rodada da Bundesliga. O confronto é uma das rivalidades de bairro mais acirradas da Europa, e o tradicional irmão pobre da cidade do norte da Alemanha conquistou a vitória graças aos gols de Adam Dzwigala (19') e Andreas Hountondji (60').

Esses gols silenciaram a torcida da casa, enquanto gritos de "Campeões da Cidade" eram ouvidos do lado visitante. O St Pauli, com quatro pontos, assume a liderança da Bundesliga, embora ainda faltems as partidas restantes do fim de semana. O Hamburgo, recém-promovido à primeira divisão após sete anos na segunda, ficou com um ponto. Historicamente, o Hamburgo tem sido o clube mais forte da cidade, com seis títulos alemães e um europeu.