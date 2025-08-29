Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sevilla reforça sua defesa com Azpilicueta

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Sevilla anunciou nesta sexta-feira (29) a contratação do experiente zagueiro espanhol César Azpilicueta, que se junta ao clube andaluz como agente livre após seu contrato com o Atlético de Madrid ter expirado em junho.

"O Sevilla FC chegou a um acordo com o zagueiro espanhol César Azpilicueta, assinando um contrato de um ano com opção de outro para reforçar a defesa do time nervionense", explicou o clube, treinado pelo argentino Matías Almeyda, em seu comunicado.

O jogador de 36 anos estende assim sua permanência na espanhola LaLiga depois de dois anos no Atlético de Madrid e após times de outros países terem sido mencionados como possíveis destinos.

Depois de se tornar conhecido no Osasuna, clube de sua cidade natal, onde foi revelado, se transferiu para o Olympique de Marselha (2010-2012) e depois para o Chelsea (2012-2023), onde passou a maior parte de sua carreira.

Pelo clube londrino, disputou 508 partidas, marcando 17 gols e dando 51 assistências, acumulando uma lista impressionante de conquistas, incluindo uma Liga dos Campeões e uma Copa do Mundo de Clubes em 2021, além de dois títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa Europeia.

Com a seleção espanhola, disputou três Copas do Mundo e duas Eurocopas, sem conquistar nenhum título.

O mais perto que chegou disso foi o vice-campeonato da Copa das Confederações de 2013 e da Liga das Nações da Uefa de 2021.

