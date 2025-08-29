Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido exclui autoridades do governo de Israel de feira de armamento

Reino Unido exclui autoridades do governo de Israel de feira de armamento

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As autoridades governamentais israelenses não serão convidadas para a feira de armamento DSEI de Londres, de 9 a 12 de setembro, informou nesta sexta-feira (29) o Executivo britânico, que denunciou a situação em Gaza. As empresas de Israel, no entanto, serão autorizadas a participar. 

"A decisão do governo israelense de intensificar a operação militar em Gaza é equivocada. Portanto, podemos confirmar que nenhuma delegação governamental israelense será convidada a participar do DSEI Reino Unido 2025", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa britânico em um comunicado enviado à AFP.

O Ministério da Defesa israelense reagiu ao anúncio com outro comunicado, no qual denuncia que "as restrições constituem um ato deliberado e lamentável de discriminação".

Apesar disso, as empresas israelenses "que decidirem participar receberão o apoio total do ministério", acrescenta o comunicado.

Várias organizações britânicas denunciaram a presença israelense na feira londrina de armamento e anunciaram protestos no dia de abertura do evento. 

As relações entre o Reino Unido e Israel enfrentam um momento de tensão desde o anúncio do primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, de sua intenção de reconhecer um Estado palestino em setembro.

O conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado após o ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, em território israelense, que matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

A ofensiva de retaliação israelense deixou mais de 62.900 mortos no território palestino, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

ode/ctx/psr/es/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar