Oferta europeia de adiar as sanções ao Irã "continua sobre a mesa"

A oferta da Alemanha, França e Reino Unido de prolongar o acordo nuclear com o Irã e evitar a reimposição de sanções em 30 dias "continua sobre a mesa", disse nesta sexta-feira (29) a embaixadora britânica, Barbara Woodward, na ONU. Esse grupo de nações europeias, conhecido como E3, ativou na quinta-feira o chamado mecanismo de snapback previsto no acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, que permite reinstaurar as sanções da ONU contra Teerã em caso de descumprimento dos compromissos assumidos.

Esse acordo ficou gravemente enfraquecido quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou o pacto durante seu primeiro mandato (2017-2021) e reimpôs suas próprias sanções. Desde então, Teerã tem descumprido alguns de seus compromissos, em particular o relativo ao enriquecimento de urânio. Em julho, "oferecemos ao Irã adiar a reimposição se o Irã tomasse medidas específicas para abordar nossas preocupações mais imediatas", disse Woodward ao lado de seus homólogos alemão e francês antes de uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança sobre o tema. Mas Teerã rejeitou essa oferta, argumentando que os europeus não tinham direito de reimpor as sanções da ONU que haviam sido levantadas há uma década. "Até hoje, o Irã não mostrou nenhuma indicação de que esteja disposto a cumprir" com as demandas do E3, disse a embaixadora.

"Não está cumprindo com suas obrigações de cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Não voltou a retomar negociações com os Estados Unidos", acrescentou. No entanto, ativar o mecanismo de reimposição "não marca o fim da diplomacia. Nossa oferta de extensão continua sobre a mesa", ressaltou Woodward. "Incentivamos o Irã a reconsiderar sua posição, alcançar um acordo baseado em nossa oferta e ajudar a criar espaço para uma solução diplomática para esse problema a longo prazo", acrescentou.

Diferentemente das medidas habituais do Conselho de Segurança, o mecanismo de snapback estipula que as sanções serão reinstauradas após 30 dias, a menos que o Conselho adote uma resolução confirmando que foram levantadas. O acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano foi assinado em 2015 entre o Irã, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), a Alemanha e a União Europeia. O chamado Plano de Ação Integral Conjunto (Paic) previa o controle das atividades nucleares iranianas em troca do levantamento das sanções internacionais contra Teerã.