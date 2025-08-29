O que o noivado de Swift ensina sobre relações parassociais

Anúncio do noivado da cantora americana quebrou a internet, com milhões de likes e reações emocionadas. Por que tanta gente se sente tão envolvida na vida de completos estranhos?A notícia se espalhou rápido: Taylor Swift está noiva! Em apenas um dia, mais de 28 milhões de usuários curtiram a postagem no Instagram em que a cantora anuncia a união com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Fãs em todo o mundo imediatamente compartilharam suas reações – uma enxurrada de postagens com gritos de alegria e olhos marejados. Um vídeo do TikTok – que mais tarde foi revelado ser uma brincadeira – mostra um professor universitário americano cancelando uma prova porque, segundo ele, nem ele e nem seus alunos conseguiriam se concentrar depois de ouvir a notícia. É claro que muitas das postagens contêm ironia, autoironia ou exagero, mas a comoção em torno do anúncio levantou questões existenciais, como "Por que estou tão animado como se fosse meu próprio noivado?" ou "Como posso me concentrar no trabalho agora?". O que faz as pessoas se sentirem tão emocionalmente envolvidas na vida de uma celebridade como se esse estranho fosse seu melhor amigo? Amizades parassociais unilaterais Desenvolver sentimentos de amizade ou românticos por um estranho é conhecido como "relação parassocial". Isso pode acontecer com uma megaestrela como Taylor Swift, mas também com personalidades da internet, como um influenciador favorito ou apresentador de podcast. A psicóloga Sonia Jaeger descreve esses relacionamentos como "meu amigo que não me conhece". O conceito de relação parassocial anda de mãos dadas com a crescente popularidade dos reality shows na TV e nas redes sociais. Anos atrás, tudo o que os fãs realmente sabiam sobre seus ídolos eram seus projetos, como filmes ou álbuns, e alguns detalhes que podiam ser revelados em entrevistas ou revistas de celebridades, por exemplo. Hoje em dia, sabemos muito mais sobre a vida privada dos famosos – os nomes de seus animais de estimação, seu histórico amoroso, para onde vão de férias, quais problemas de saúde enfrentam –, seja porque eles mesmos compartilharam essas informações, ou porque é cada vez mais difícil ter privacidade. "Sem conteúdo nutricional" Saber tantas informações sobre uma pessoa pode criar uma ilusão de intimidade, escreve Jaeger. Se as pessoas sabem os nomes dos gatos de Swift, quantas vezes sua mãe venceu o câncer e quantos relacionamentos ela teve no passado – alguns deles tóxicos –, não é de se admirar que fiquem felizes em saber que ela está noiva. A necessidade de se sentir conectado com os outros faz parte da evolução humana. "Os seres humanos evoluíram para prosperar em grupos, provavelmente porque, há 250 mil anos, era preciso contar com outras pessoas para sobreviver, construindo relações sociais", escreve Arthur C. Brooks, professor de sociologia da Universidade de Harvard. "E assim nos sentimos atraídos e nos importamos com as pessoas se tivermos contato regular com elas." Isso acontece tanto na vida real quanto nas atualizações do Instagram. Não há uma resposta única para a questão de saber se as relações parassociais são boas ou ruins. Não há nada de errado em ficar feliz com o noivado de uma estrela pop global e um atleta famoso, se o evento for apenas uma distração de todas as más notícias que dominam atualmente a mídia internacional. Fazer parte de uma comunidade de fãs que compartilham um interesse pela vida e pelo trabalho de uma determinada pessoa e gostam de discutir sobre ela entre si pode ajudar as pessoas a se sentirem menos solitárias. Sonia Jaeger escreve que, como os relacionamentos parassociais ocorrem inteiramente online, "especialmente durante a pandemia da covid-19, esse tipo de relação pode ter nos ajudado a satisfazer nossa necessidade universal de conexão humana". Especialistas dizem que as relações parassociais nunca podem substituir os relacionamentos recíprocos "na vida real". Celebridades como Swift e Travis Kelce não retribuem o afeto de seus fãs em nível individual. Brooks diz que tais relacionamentos são como fast food: "Eles têm um gosto bom, mas não têm conteúdo nutricional e não atendem às suas necessidades". Em outras palavras: Taylor Swift não vai parabenizá-lo quando você postar a notícia do seu noivado no Instagram. Para isso, precisamos de amigos reais que fiquem felizes por nós e que retribuam o afeto que sentimos e expressamos por eles. Autor: Carla Bleiker