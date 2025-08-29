Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Se o chefe de Estado russo não se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, até segunda-feira, "significará que o presidente Putin terá enganado" Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (29) o presidente francês, Emmanuel Macron. 

Macron lembrou que Putiu se comprometeu com o presidente americano a realizar a reunião bilateral. "Isso não pode ficar sem resposta", afirmou durante uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler alemão, Friedrich Merz, em Toulon, no sul da França. 

"Falaremos com o presidente Trump" neste fim de semana e "se constatarmos na próxima semana que, novamente, após meses de promessas não cumpridas, não acontecer, defenderemos claramente a imposição de sanções primárias e secundárias" contra a Rússia, acrescentou.

Tags

ucrania

