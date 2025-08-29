Lewandowski retorna à seleção da Polônia após troca de treinador

O novo técnico da seleção polonesa, Jan Urban, anunciou nesta sexta-feira (29) o retorno do atacante do Barcelona Robert Lewandowski para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em junho passado, o artilheiro do Barça comunicou sua aposentadoria da seleção após uma discussão com o então técnico Michal Probierz, que havia retirado sua braçadeira de capitão. Probierz renunciou pouco depois.