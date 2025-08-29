Exército israelense declara Cidade de Gaza como zona de combate

O exército israelense declarou, nesta sexta-feira (29), que a Cidade de Gaza é uma "zona de combate perigosa" antes de lançar uma ofensiva para tomar a localidade mais populosa do território palestino, assolado por quase dois anos de guerra. Israel enfrenta crescente pressão interna e externa para terminar a guerra na Faixa de Gaza, onde a maioria da população foi deslocada pelo menos uma vez durante o conflito.

O exército israelense não dá sinais de que irá suspender seus planos de tomar a Cidade de Gaza, e seu porta-voz em árabe afirmou que as tropas não irão esperar. "A partir de hoje (...), a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à zona da Cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa", indicou um comunicado militar. Essa "pausa tática local" diária havia sido anunciada no final de julho para a Cidade de Gaza, a maior cidade da Faixa de Gaza, e outras áreas do território palestino com o objetivo, segundo o exército, de "permitir a passagem segura dos comboios da ONU" e de ONGs humanitárias. Mohamed Abu Qamar, de 42 anos, originário do campo de Jabalia, no norte de Gaza, preparava-se para ir rumo ao sul, apesar de sentir "o coração doer" ao partir.

"Não queremos deixar nosso lar. Estamos exaustos, vamos do norte ao sul sem descanso", relatou à AFP por telefone. "A morte nos cerca. Partimos sem saber se chegaremos em segurança ou morreremos no meio do caminho". A ONU estima que atualmente quase um milhão de pessoas vivem na governadoria de Gaza, que inclui a Cidade de Gaza e seus arredores. - Israel recupera os corpos de dois reféns -

A Defesa Civil de Gaza indicou, nesta sexta-feira, que pelo menos 40 pessoas morreram no território palestino desde o amanhecer. O exército israelense, contactado pela AFP, pediu as coordenadas dos ataques para verificar os relatos. Dadas as restrições impostas por Israel aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso ao território, a AFP não pode verificar de forma independente as afirmações da Defesa Civil ou do exército israelense.

O exército não convocou a população a deixar a Cidade de Gaza, mas na quarta-feira afirmou que a evacuação é "inevitável", devido à decisão de Israel de tomar o controle dessa localidade, considerada um dos últimos redutos do Hamas. Abdul Karim Al Damagh, de 64 anos, disse à AFP que está indo para o sul e que é a quinta vez que é deslocado. "Hoje, mais uma vez, devo abandonar o que resta da minha casa e das minhas memórias (...) pode ser que o sul seja mais tranquilo, mas não é seguro, o medo nos persegue, a morte está sempre por perto", afirmou.