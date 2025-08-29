China acusa declaração conjunta entre Reino Unido e Japão de 'distorcer fatos' sobre Taiwan

A embaixada da China no Reino Unido reagiu duramente à declaração conjunta divulgada por Londres e Tóquio após a reunião dos ministros da Defesa na quinta-feira, 28. No comunicado chinês, o porta-voz afirmou que os conteúdos relacionados à China na declaração conjunta Reino Unido-Japão "distorcem fatos e invertem o certo e o errado" e ressaltou que Pequim "se opõe firmemente a essas alegações".

A resposta foi motivada por trechos do documento britânico-japonês que expressaram "sérias preocupações" sobre Taiwan, o Mar da China Oriental e o Mar do Sul da China, além de acusarem a China de "fornecer assistência de uso dual" à Rússia.