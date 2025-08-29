'Bicudo-vermelho' destrói palmeiras e alarma Brasil e Argentina

Uma centenária palmeira desaba no Uruguai e entre suas folhas ressecadas emerge o "bicudo-vermelho", um pequeno besouro que é sinônimo de destruição e ameaça as grandes palmeiras do leste do país. Assim como esta palmeira em uma praça de Soca, a cerca de 60 quilômetros de Montevidéu, milhares de exemplares estão sendo retirados em uma corrida contra o tempo para evitar uma catástrofe.

"Na América do Sul não há nenhum (outro) país que tenha registrado a presença do bicudo-vermelho. O Brasil e a Argentina estão em alerta máximo", diz à AFP Carola Negrone, agrônoma em gestão ambiental do governo do departamento de Canelones, que circunda a capital. Negrone foi quem detectou o inseto (Rhynchophorus ferrugineus) em 2022 em Canelones. Originário da Ásia, com até 5 centímetros e avermelhado, a adulta fêmea bota ovos que se transformam em larvas que atacam as palmeiras. Ao contrário de outras pragas, são gregários, o que os torna mais perigosos. "Estamos em uma situação incontrolável, a praga se espalhou muito, já está em oito departamentos" do país, afirma Gastón Colominas, também agrônomo e produtor de palmeiras.

- Uruguai sem palmeiras? - A temperatura é fundamental para o ritmo de proliferação da praga, mais ativa acima dos 15ºC. "Está comprovado cientificamente" que o aumento das temperaturas "favorece a proliferação de pragas exóticas como essa e outras", aponta Negrone.

O avanço da praga é evidente em lugares emblemáticos como a Rambla de Montevidéu, extenso calçadão que margeia o Rio da Prata, onde várias palmeiras trocaram o verde de suas copas por um marrom que prenuncia sua morte. O bicudo-vermelho ataca com grande voracidade as Phoenix canariensis, uma espécie originária das Ilhas Canárias, mas também mostrou que pode afetar exemplares nativos como as butiáceas e pindó, alerta Negrone. A pergunta é: o Uruguai pode ficar sem palmeiras?

"Não acredito, deveriam conseguir controlar", comenta à AFP Gabriela Corbo, uma funcionária administrativa de 56 anos sentada na Plaza Independencia, em frente à sede do governo nacional, que abriga dezenas de palmeiras. Mais pessimista, Luciano García qualifica a situação como "horrível". Este aposentado de 66 anos considera que "as próximas gerações vão ter que se acostumar com o fato de que não teremos palmeiras". - Evitar uma catástrofe -