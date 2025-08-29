Audiência sobre demissão de diretora do Fed termina sem decisão

A sessão foi concluída sem uma decisão, e novos argumentos serão apresentados na próxima terça-feira.

Um tribunal dos Estados Unidos começou nesta sexta-feira (29) a discutir a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook pelo presidente Donald Trump, uma batalha legal que terá implicações importantes para a independência do banco central americano.

Na primeira audiência do caso, uma juíza de Washington analisou o pedido de Lisa de uma ordem temporária que declare ilegal a tentativa de destituí-la. Se ela for atendida, poderá permanecer no cargo enquanto contesta a sua demissão.

Os críticos de Trump o acusam de tentar destituir a diretora para influenciar o conselho do Fed em favor do seu objetivo de reduzir a taxa de juros. Em decisão recente, a Suprema Corte americana sugeriu que os funcionários do banco somente podem ser demitidos por justa causa.

Trump publicou nesta semana, na plataforma Truth Social, uma carta em que anunciava a demissão imediata de Lisa por acusações de fraude hipotecária. No entanto, até o momento ela não foi acusada formalmente de nenhum crime, e os supostos incidentes teriam ocorrido antes de 2022, quando ela assumiu o cargo.

O advogado de Lisa declarou hoje que as acusações de fraude se tornaram "a arma predileta" para demitir funcionários, e lembrou que Trump criticou duramente o presidente do Fed, Jerome Powell, por "demorar" a reduzir os juros, antes de voltar seu descontentamento para a diretora.