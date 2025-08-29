Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Audiência sobre demissão de diretora do Fed termina sem decisão

Autor Beiyi SEOW
Tipo Notícia

Um tribunal dos Estados Unidos começou nesta sexta-feira (29) a discutir a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook pelo presidente Donald Trump, uma batalha legal que terá implicações importantes para a independência do banco central americano.

A sessão foi concluída sem uma decisão, e novos argumentos serão apresentados na próxima terça-feira.

Na primeira audiência do caso, uma juíza de Washington analisou o pedido de Lisa de uma ordem temporária que declare ilegal a tentativa de destituí-la. Se ela for atendida, poderá permanecer no cargo enquanto contesta a sua demissão.

Os críticos de Trump o acusam de tentar destituir a diretora para influenciar o conselho do Fed em favor do seu objetivo de reduzir a taxa de juros. Em decisão recente, a Suprema Corte americana sugeriu que os funcionários do banco somente podem ser demitidos por justa causa.

Trump publicou nesta semana, na plataforma Truth Social, uma carta em que anunciava a demissão imediata de Lisa por acusações de fraude hipotecária. No entanto, até o momento ela não foi acusada formalmente de nenhum crime, e os supostos incidentes teriam ocorrido antes de 2022, quando ela assumiu o cargo.

O advogado de Lisa declarou hoje que as acusações de fraude se tornaram "a arma predileta" para demitir funcionários, e lembrou que Trump criticou duramente o presidente do Fed, Jerome Powell, por "demorar" a reduzir os juros, antes de voltar seu descontentamento para a diretora.

bys/md/dg/nn/lb/am

eua

