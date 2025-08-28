Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tufão Kajiki provoca cinco mortes na Tailândia

Autor AFP
Tipo Notícia

Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas no norte da Tailândia em deslizamentos de terra e inundações provocados pelo tufão Kajiki, informaram as autoridades nesta quinta-feira(28), enquanto se espera mais chuvas intensas nos próximos dias. 

O tufão atingiu o Vietnã na segunda-feira, obrigando dezenas de milhares de pessoas a sair de casa, antes de avançar para o Laos e o norte da Tailândia, com chuvas torrenciais. 

Cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas em 12 províncias do norte da Tailândia, segundo o departamento de prevenção e combate a desastres do país. 

Províncias como Nan, Chiang Rai e Mae Hong Son sofreram inundações repentinas que destruíram pontes e isolaram comunidades. 

Desde domingo, pelo menos sete pessoas estão desaparecidas, e mais de 1.800 lares e 6.300 pessoas foram afetadas pelo tufão, que enfraqueceu transformando-se em depressão tropical ao avançar para o interior. 

O departamento meteorológico do país prevê chuvas contínuas até a próxima semana nas regiões Norte, Nordeste e Central. 

A Tailândia enfrenta regularmente fortes chuvas entre junho e setembro, mas especialistas afirmam que a mudança climática provocada pelo homem intensificou os fenômenos extremos, tornando as situações cada vez mais imprevisíveis.

