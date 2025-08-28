Sinner vence Popyrin e avança à terceira rodada do US Open

O número um do mundo derrotou Popyrin (36º), carrasco de Novak Djokovic na última edição do Grand Slam de Nova York, por 6-3, 6-2 e 6-2.

Resistindo à pressão de Carlos Alcaraz, o italiano Jannik Sinner superou facilmente o australiano Alexander Popyrin nesta quinta-feira (28) e avançou para a terceira rodada do US Open.

Sinner, que também havia perdido sua única partida contra o australiano, desta vez não deixou espaço para uma reação e venceu em duas horas de tênis sólido na quadra central.

Popyrin, de 26 anos, teve cinco oportunidades de quebra no segundo e terceiro sets, mas foi ficando cada vez mais desanimado à medida que Sinner neutralizava todas elas.

O atual campeão fechou assim uma segunda performance implacável em Nova York e agora soma 23 vitórias consecutivas em Grand Slams de quadra dura.

Ao mesmo tempo, ele evitou momentaneamente perder seu primeiro lugar no ranking da ATP para Alcaraz, que o ultrapassará se for mais longe que o italiano em Flushing Meadows.