Sabalenka vence Polina Kudermetova e vai à 3ª rodada do US Open

A bielorrussa Aryna Sabalenka deu mais um passo rumo ao bicampeonato do US Open com uma vitória contra a russa Polina Kudermetova nesta quarta-feira (27), pela segunda rodada do torneio em Nova York. A número um do mundo derrotou Kudermetova (67ª) na quadra central Arthur Ashe por 7-6 (7/4) e 6-2 em uma hora e 36 minutos.

A russa, irmã mais nova da também tenista Veronika Kudermetova, colocou pressão sobre a atual campeã em um primeiro set equilibrado, que Sabalenka conseguiu vencer com sua extrema autoconfiança nos tiebreaks. A bielorrussa venceu 19 dos 20 tiebreaks que disputou nesta temporada. O golpe emocional foi demais para Kudermetova, que caiu numa espiral de 17 erros não forçados no segundo set. "O primeiro set foi muito equilibrado e muito agressivo. Foi muito rápido, e fiquei feliz por conseguir lidar com essa pressão e devolvê-la", disse Sabalenka. "No segundo set, me senti muito melhor na devolução e no saque".