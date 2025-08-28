Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em alta após falas de Trump sobre guerra na Ucrânia

Petróleo fecha em alta após falas de Trump sobre guerra na Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após operar em números vermelhos durante a maior parte da jornada, o preço do petróleo finalmente fechou em alta nesta quinta-feira (28), impulsionado pelos comentários do presidente americano, Donald Trump, sobre os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 0,84%, a 68,62 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, aumentou 0,70%, a 64,60 dólares.

Mais uma vez, "a situação é instável entre Kiev, Moscou e Washington" e, como resultado, o mercado de petróleo está oscilando, declarou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

A Casa Branca disse nesta quinta-feira que Trump não está satisfeito, mas tampouco surpreso, com os últimos ataques russos contra Kiev, que causaram a morte de pelo menos 19 pessoas, incluindo quatro crianças, declarou sua porta-voz, Karoline Leavitt.

Para o mandatário, "talvez ambas as partes não estejam preparadas para pôr fim a este conflito por conta própria", acrescentou Leavitt após esse bombardeio noturno, um dos maiores da Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"A Rússia lançou este ataque contra Kiev e, da mesma maneira, a Ucrânia atacou refinarias russas", continuou Leavitt, contrastando os dois lados beligerantes.

Trump tem mantido uma intensa atividade diplomática em prol da paz na Ucrânia, primeiro reunindo-se com seu contraparte russo, Vladimir Putin, no Alasca, e pouco depois recebendo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca.

"Realmente não se materializou nada nessas reuniões', enfatizou Schork.

Embora a Casa Branca pudesse decidir endurecer suas sanções ao petróleo russo, como ameaça regularmente, para o analista não está claro se isso faria subir os preços do petróleo.

Por outro lado, os operadores temem que nos próximos meses a oferta mundial supere a demanda, com um consumo em queda, de um lado, e um aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) do outro.

tmc/ni/rl/ad/dg/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar