Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pescadores britânicos, vítimas de invasão de polvos

Pescadores britânicos, vítimas de invasão de polvos

Autor Joe JACKSON
Autor
Joe JACKSON Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quando o pescador Brian Tapper verificou suas 1.200 armadilhas para caranguejos nas águas do sudoeste da Inglaterra, não encontrou o que esperava devido a uma invasão de polvos, pela qual o aquecimento do oceano parece ser responsável. 

Em março e abril, as armadilhas estavam quase completamente vazias. A partir de maio, encheram-se de polvos e, em julho, estavam quase vazias novamente. 

O fenômeno está sendo observado ao longo da costa de Devon e do sul da Cornualha, no Reino Unido, onde a proliferação sem precedentes de polvos em águas britânicas está afetando a indústria pesqueira. 

Os moluscos de oito braços são vorazes e devoram crustáceos como caranguejos e mariscos. 

A esposa de Brian Tapper já fechou sua fábrica de processamento de caranguejos no cais devido à queda nas capturas. E ele duvida que consiga manter seu negócio funcionando. 

"É como um verdadeiro furacão para nós", disse Brian Tapper à AFP no porto de Plymouth, onde seus três barcos de pesca de caranguejo estão encalhados.

O pescador, de 53 anos, estima que a captura de caranguejos tenha caído pela metade. E teme que continue a diminuir. 

O aquecimento do mar na região, no último ano e meio, pode ser responsável por essa proliferação de polvos, que preferem águas quentes. 

Especialistas em clima apontam que atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis que libera carbono, desempenham um papel fundamental no aumento da temperatura dos oceanos. 

"Pesco aqui há 39 anos e nunca vi tantos polvos", lamenta Tapper. "Nunca vi uma mudança tão instantânea como esta. É muito rápido. Uma praga", acrescenta.

- Polvo no cardápio -

A proliferação de polvos também é notada em restaurantes, que se adaptaram oferecendo esses moluscos aos clientes na ausência de outros crustáceos. 

Autoridades locais e nacionais encomendaram um estudo sobre a situação. Um primeiro relatório deve ser publicado em outubro. 

Segundo Bryce Stewart, pesquisador da Universidade de Plymouth que lidera este estudo, as proliferações anteriores de polvos no Reino Unido, em 1899 e nas décadas de 1930 e 1950, foram precedidas pelo aquecimento do mar. 

Em sua opinião, os polvos se reproduzem em águas locais e sobrevivem lá durante o inverno. 

Os polvos de braços longos do Atlântico, tanto machos quanto fêmeas, que normalmente vivem cerca de 18 meses, geralmente morrem logo após a reprodução, o que pode explicar seu desaparecimento repentino. 

Stewart é frequentemente questionado se os polvos permanecerão nas águas do sudoeste da Inglaterra. O pesquisador responde: "provavelmente".

jj/jkb/ctx/psr/es/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar