Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (28) que seu país está em negociações para o estabelecimento de uma zona desmilitarizada no sul da Síria e um corredor humanitário para uma localidade drusa na região. 

Netanyahu fez este anúncio a representantes da comunidade drusa no norte de Israel, de acordo com um vídeo divulgado por seu gabinete, o que constitui o primeiro reconhecimento do diálogo em andamento com as novas autoridades sírias. 

"Essas negociações estão ocorrendo neste momento", disse Netanyahu.

glp/an/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar