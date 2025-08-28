Milei diz que denúncias de suborno contra sua irmã de farsa e sai mais forte após pedradas

O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou de farsas as denúncias de corrupção que envolvem supostos pagamentos de subornos a sua irmã, Karina Milei. Em um almoço com empresários nesta quinta-feira, 28, o argentino acrescentou que o escândalo teria sido produzido por uma "casta" política que quer prejudicá-lo. "A novela desta semana é apenas mais um item na longa lista de farsas da casta e, como todas as anteriores, é mais uma mentira", disse. Em seguida, colocou-se à disposição da Justiça argentina. "Estamos à disposição e esperamos que tudo seja esclarecido o mais breve possível", acrescentou.

Apesar disso, ele declarou que os áudios atribuídos ao ex-aliado e ex-membro de seu governo Diego Spagnuolo, que denunciam o esquema, são falsos e que juízes perdem tempo com "truques políticos". "Lamentamos que os juízes percam tempo com truques políticos mais rançosos em vez de se dedicarem a processar crimes", afirmou. No início do encontro, Milei fez menção ao episódio desta quarta em que foi atacado a pedras, legumes e outros objetos durante um evento eleitoral nos arredores de Buenos Aires. "Ainda tenho reflexos", brincou. Em seguida, afirmou que não se assustava com o episódio e relembrou um episódio da juventude, quando jogava futebol melhor diante da torcida adversária. "Obrigado, Kukas (apelido depreciativo para os kirchneristas), agora vou fazer melhor", provocou. Durante o discurso, Milei afirmou que a divulgação das gravações de áudio está ligada às campanhas políticas para as eleições de Buenos Aires, em 7 de setembro, e eleições legislativas, em 26 de outubro. "Vamos deixar uma coisa clara: nem as pessoas estão mastigando vidro, nem vamos nos deixar intimidar por essas ações covardes. Isso nos encoraja porque mostra que eles estão com medo, estão desesperados. Eles não estão vindo por Milei, estão vindo pela liberdade de todos os argentinos", afirmou. É a segunda vez que Milei fala abertamente sobre os áudios atribuídos a Spagnuolo. Nos áudios, o ex-diretor da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência (Andis) diz que o governo cobra propina da indústria farmacêutica para fechar contratos. A maior parte do dinheiro, de 3% a 4%, ficaria com a secretária-geral da Presidência, Karina Milei.