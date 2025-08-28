Medvedev é multado em US$ 42.500 por conduta antidesportiva no US Open

O russo Daniil Medvedev foi multado em US$ 42.500 por sua conduta durante a tempestuosa derrota na primeira rodada do US Open para o francês Benjamin Bonzi, no domingo, anunciaram os organizadores do torneio de Nova York. Medvedev foi multado em US$ 30 mil por conduta antidesportiva e outros US$ 12.500 por quebrar sua raquete.

O valor representa quase 40% dos US$ 110 mil que o ex-número um do mundo recebeu por participar da primeira rodada em Flushing Meadows. O temperamental russo de 29 anos explodiu no domingo após um incidente no terceiro set, enquanto Bonzi se preparava para sacar para fechar o jogo. Um fotógrafo entrou por engano na quadra, levando o juiz de cadeira Greg Allensworth a conceder um novo primeiro serviço ao francês. Medvedev, vencedor do US Open de 2021 e vice-campeão de 2023, correu pela quadra para protestar contra Allensworth, acusando o árbitro de querer encerrar a partida antes da hora.