Irã promete responder às sanções 'ilegais' e 'injustificadas' dos países europeus sobre seu programa nuclear
O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, prometeu nesta quinta-feira (28) que responderá à decisão da França, do Reino Unido e da Alemanha de ativar um mecanismo para restabelecer as sanções da ONU ao programa nuclear iraniano, conforme estipulado no acordo internacional de 2015.
"A República Islâmica do Irã responderá adequadamente a esta ação ilegal e injustificada dos três países europeus, a fim de proteger e garantir seus direitos e interesses nacionais", disse Araqchi em um comunicado dirigido aos seus homólogos na França, Reino Unido e Alemanha.
ap-mz/ami/an/mb/aaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente