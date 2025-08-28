Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Harry retornará ao Reino Unido para evento no aniversário da morte de Elizabeth II

Harry retornará ao Reino Unido para evento no aniversário da morte de Elizabeth II

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O príncipe Harry retornará ao Reino Unido no terceiro aniversário da morte de sua avó, a rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro, para participar de uma cerimônia beneficente, anunciaram nesta quinta-feira (28) os organizadores. 

O duque de Sussex "participará da cerimônia do 20º dos WellChild Awards", explicou em seu site a organização que dá nome aos prêmios e que ajuda crianças doentes. 

Harry, de 40 anos, filho mais novo do rei Charles III, vive na Califórnia com a esposa Meghan Markle e seus filhos desde 2020, após se distanciar da família real. 

O príncipe, que apoia a WellChild há 17 anos, fará um discurso na cerimônia, encontrará crianças gravemente doentes e suas famílias, além de entregar um prêmio a uma "criança inspiradora" entre quatro e seis anos. 

O príncipe, de 40 anos, garantiu em maio à BBC que deseja "reconciliar-se" com seu pai. 

Em julho, o jornal Mail on Sunday publicou fotos de uma reunião entre assessores do rei e Harry, o que aparentou um primeiro passo em direção a uma reconciliação. A rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022. 

Poucos dias depois, Harry e seu irmão mais velho, William, herdeiro do trono, junto com suas esposas, apareceram, vestidos de luto, no castelo de Windsor, na última vez que foram vistos juntos.

psr/mb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar