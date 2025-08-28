Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Arnau Tenas, que estava no Paris Saint-Germain, assinou um contrato de quatro anos com o Villarreal, até 2029, anunciaram o clube espanhol e o atual campeão europeu e francês nesta quinta-feira (28).

Terceiro goleiro do PSG na temporada passada, atrás de Gianluigi Donnarumma e Matvey Safonov, Tenas fez apenas oito partidas pelo time parisiense em duas temporadas, chegando a custo zero do Barcelona em 2023.

Apesar da possível saída de Donnarumma para o Manchester City, as contratações de Renato Marin e Lucas Chevalier nesta janela de transferências levaram Tenas, campeão olímpico pela Espanha nos Jogos de Paris-2024, a mudar de clube. 

"Arnau Tenas Ureña é um jovem goleiro que se distingue por seus reflexos extraordinários e rápida reação a chutes de curta distância. Além disso, ele se destaca por seu excelente controle de bola com os pés", descreveu o Villarreal, que nesta temporada disputará a Liga dos Campeões. 

De acordo com vários veículos da mídia, a transferência de Tenas giraria em torno de seis milhões de euros (cerca de R$ 37,9 milhões pela cotação atual).

lh/ole/iga/avl/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar