F1 retorna no GP dos Países Baixos com aguardado duelo entre McLarens

Após um hiato de três semanas, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana nos Países Baixos, onde o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato desde abril, tentará manter sua posição privilegiada à frente de seu adversário mais próximo e companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris. No circuito de Zandvoort, palco da 15ª das 24 etapas da temporada, o favoritismo recai sobre Norris: vencedor de três dos últimos quatro Grandes Prêmios, o britânico também é o último a ter vencido na pista à beira do Mar do Norte, no ano passado.

O atual vice-campeão, que começou a temporada liderando o campeonato, está agora a nove pontos de Piastri, que terminou apenas na quarta posição em Zandvoort no ano passado. "Só porque você fez duas boas corridas não significa que vai fazer uma terceira", disse Norris aos repórteres nesta quinta-feira. - Ameaça de chuva - Dominadora desde a primeira corrida da temporada, a McLaren conquistou onze vitórias nos 14 GPs disputados, com sete dobradinhas (primeiro e segundo na mesma corrida).

Atrás deles, o restante do grid divide as migalhas. Em terceiro lugar no Mundial e 97 pontos atrás de Piastri está o atual tetracampeão mundial, Max Verstappen, que também sofre com a hegemonia das McLarens. Com o apoio da maré "laranja" neste fim de semana, o holandês espera reconquistar a vitória, mais pela honra do que pela disputa por um título mundial que parece destinado a um dos carros da escuderia britânica.

A seca começa a se tornar preocupante para 'Mad Max': vencedor de apenas dois GPs neste ano, a última vitória do piloto da Red Bull data de maio, no GP da Emília-Romanha. "Será uma corrida difícil de qualquer maneira", antecipa Verstappen, vencedor de três das quatro edições do GP dos Países Baixos desde seu retorno ao calendário em 2021. "As condições climáticas podem complicar as coisas". De fato, tempestades são esperadas durante o fim de semana, condições que, no entanto, favorecem o holandês.

- Circuito estreito - As férias serviram como um descanso para Lewis Hamilton, que deixou o paddock no início de agosto em meio a uma crise de confiança na Ferrari. Durante o último GP, o britânico fez duras autocríticas após falhar na classificação: "Sou completamente inútil", declarou, abatido.