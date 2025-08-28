Exército libanês informa que dois soldados morreram em explosão de drone israelense

O Exército libanês declarou que um oficial e um soldado morreram nesta quinta-feira (28) devido à explosão de um drone israelense que caiu no sul do país, perto da fronteira com Israel.

"Enquanto os militares inspecionavam um drone inimigo israelense após sua queda na região de Naqura, este explodiu, causando a morte de um oficial e um soldado e ferindo outros dois militares", declarou o Exército em um comunicado.