Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército libanês informa que dois soldados morreram em explosão de drone israelense

Exército libanês informa que dois soldados morreram em explosão de drone israelense

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército libanês declarou que um oficial e um soldado morreram nesta quinta-feira (28) devido à explosão de um drone israelense que caiu no sul do país, perto da fronteira com Israel. 

"Enquanto os militares inspecionavam um drone inimigo israelense após sua queda na região de Naqura, este explodiu, causando a morte de um oficial e um soldado e ferindo outros dois militares", declarou o Exército em um comunicado.

lg/cab/hgs/mb/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar