Coreia do Sul proibirá telefones celulares nas salas de aula

A Coreia do Sul aprovou uma lei que proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula do país, o caso mais recente de um país que tenta restringir o uso de redes sociais entre menores de idade. O país asiático, um dos mais conectados do mundo, quer adotar regras mais severas sobre os dispositivos eletrônicos nas escolas diante da preocupação com o vício dos estudantes nos smartphones.

A iniciativa, que entrará em vigor em março de 2026, proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas salas de aula, incluindo smartphones, disse à AFP uma porta-voz da Assembleia Nacional. Medidas semelhantes foram adotadas em países como Austrália e Países Baixos. O Ministério da Educação da Coreia do Sul informou em um comunicado que a lei proíbe o uso de smartphones nas salas de aula, exceto quando necessário como ferramenta de apoio para alunos com deficiências ou necessidades especiais, ou com fins educativos. A medida também estabelece uma base legal para "restringir a posse e o uso de tais dispositivos para proteger os direitos dos estudantes de aprender e apoiar as atividades dos professores", acrescenta a nota.