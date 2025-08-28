Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Controladores aéreos franceses planejam greve para 18 de setembro

Controladores aéreos franceses planejam greve para 18 de setembro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os controladores aéreos franceses planejam iniciar uma nova greve em 18 de setembro para reivindicar melhores salários e condições de trabalho, anunciou o principal sindicato do setor, SNCTA, em um comunicado.

"Em diversas ocasiões, o SNCTA favoreceu o diálogo social e apresentou propostas concretas", declarou o grupo, que representa cerca de 60% dos trabalhadores.

"Está claro que este diálogo infrutífero está agora bloqueando qualquer perspectiva de progresso e reforma", afirmou o comunicado, publicado esta semana e ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (28).

O sindicato planeja apresentar um aviso de greve nacional desde o início do turno da manhã do dia 18 até o final do turno noturno do dia seguinte.

Vários dias de greve de controladores aéreos já perturbaram gravemente o tráfego nos últimos meses, convocadas por diferentes organizações sindicais.

No entanto, o sindicato majoritário não convocou greve durante a mobilização de 3 a 4 de julho, que provocou o cancelamento de cerca de 3.000 voos e inúmeros atrasos, afetando centenas de milhares de pessoas na França e no resto da Europa.

tsz-as/rmb/hgs/mb/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar