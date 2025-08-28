Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou, nesta quinta-feira (28), "um catálogo de horrores sem fim" em Gaza, onde a Defesa Civil local relatou pelo menos 31 mortos em ataques israelenses ao longo do dia. Enquanto o exército de Israel se prepara para conquistar a Cidade de Gaza, as associações de ajuda humanitária presentes no local alertam sobre as consequências desta nova campanha militar no território palestino, onde a maioria dos dois milhões de habitantes foi deslocada pelo menos uma vez desde o início do conflito.

"Gaza está cheia de escombros, cheia de corpos e cheia de exemplos do que poderia constituir graves violações do direito internacional", declarou Guterres à imprensa, pedindo que os responsáveis sejam levados à justiça. Imagens da AFP mostraram, nesta quinta-feira, enormes nuvens de fumaça sobre o céu da Cidade de Gaza, após Israel bombardear os subúrbios da principal cidade da Faixa. "Houve explosões a noite toda. Eu fiquei ferida, meu marido foi atingido por estilhaços e meu filho também sofreu ferimentos na cabeça. Graças a Deus sobrevivemos, mas houve mártires", disse à AFP Aya Daher, uma deslocada do bairro de Zeitun, que não tinha abrigo e esperava "a misericórdia de Deus" sentada do lado de fora de um hospital local. No centro de Gaza, era possível ver filas de palestinos fugindo para o sul em caminhonetes e veículos carregados com colchões, cadeiras e sacolas.

- "Deslocamento da população para o sul" - Ainda na quinta-feira, a Defesa Civil de Gaza afirmou que os ataques e disparos israelenses causaram a morte de pelo menos 31 pessoas, das quais seis foram baleadas enquanto aguardavam a distribuição de ajuda no sul. Questionado sobre o assunto, o exército israelense respondeu que precisava de horas e coordenadas precisas para investigar os eventos.

Em um comunicado em separado, afirmou que suas tropas estavam agindo contra "organizações terroristas em toda a Faixa de Gaza". Devido às restrições impostas por Israel aos meios de comunicação em Gaza e às dificuldades de acesso no local, a AFP não pode verificar de forma independente as declarações da Defesa Civil ou do exército israelense. O exército declarou, nesta quinta, que estava se preparando para "ampliar as operações contra [o movimento islamista palestino] Hamas na Cidade de Gaza".

Por sua vez, o Cogat - organismo do Ministério da Defesa israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados - informou que estava realizando os preparativos "para deslocar a população para o sul a fim de protegê-la". De acordo com as Nações Unidas, quase um milhão de pessoas vivem atualmente na região administrativa de Gaza, que inclui a Cidade de Gaza, ao norte, e seus arredores. - "Ponto de ruptura" -