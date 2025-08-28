Caminho difícil para PSG e Real Madrid na Liga dos Campeões, Barça tem mais sorte

O Paris Saint-Germain, atual campeão, e o Real Madrid, time com o recorde de títulos no torneio (15), terão pela frente caminhos difíceis na fase de liga da Champions League, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira (28) em Mônaco, no qual o Barcelona teve mais sorte. Pelo segundo ano, um sistema informatizado automatizado revelou o roteiro de cada equipe, com o ex-jogador brasileiro Kaká apertando o botão para acioná-lo no caso dos principais favoritos, os cabeças de chave do pote 1.

De meados de setembro até o final de janeiro, ao longo de oito rodadas, as 36 equipes do grupo único definirão uma classificação conjunta, na qual os oito primeiros avançam diretamente para as oitavas de final, e os times entre o nono e o vigésimo quarto colocados se enfrentarão em um play-off para buscar o mesmo objetivo. - Sem relaxamento para o PSG - O sorteio não foi gentil com o atual campeão PSG, que enfrentará um caminho cheio de obstáculos ao longo dessas oito rodadas. No ano passado, os parisienses evitaram uma eliminação precoce só na última rodada e, nesta temporada, enfrentarão jogos difíceis fora de casa contra o Barcelona, o Bayer Leverkusen, o campeão português Sporting e o Athletic Bilbao.

O Parque dos Príncipes também receberá visitantes de renome: Bayern de Munique, Newcastle, Atalanta e Tottenham, sendo estes dois últimos os mais recentes vencedores da Liga Europa. Nenhum dos times teoricamente acessíveis, dos potes 3 e 4, caiu no caminho da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique. - Sorte e azar para gigantes espanhóis -

Os eternos rivais Real Madrid e Barcelona tiveram destinos diferentes, sendo o primeiro mais difícil. Os 'merengues' terão de enfrentar dois gigantes ingleses: o Liverpool, a quem já enfrentaram na fase de grupos da temporada passada, e o Manchester City, a quem eliminaram no play-off de acesso às oitavas de final. A isso se somam times tradicionais como Juventus e Benfica, dois clubes da Ligue 1 francesa (Olympique de Marselha e Monaco), além de duas partidas fora de casa: contra o grego Olympiacos e o distante Kairat Almaty, do Cazaquistão.

Para o Barça, o PSG, sob o comando do seu ex-técnico Luis Enrique, e o campeão mundial Chelsea serão os dois maiores obstáculos. Os outros adversários (Eintracht, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague e Newcastle) parecem mais acessíveis. O Atlético de Madrid terá que visitar dois gigantes ingleses (Liverpool e Arsenal) nesta fase de grupos, enquanto o Athletic Bilbao jogará em casa contra seus adversários mais fortes (PSG e Arsenal), assim como ocorrerá com o Villarreal, que vai enfrentar Manchester City e Juventus. - De Bruyne voltará ao Etihad -