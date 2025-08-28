Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Besiktas anuncia demissão do técnico norueguês Solskjaer

AFP Autor
Tipo Notícia

O Besiktas, da Turquia, anunciou a demissão do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer nesta quinta-feira (28), momentos após a eliminação nos playoffs de acesso à Conference League. 

"Nosso contrato com o técnico Ole Gunnar Solskjaer foi rescindido", informaram as 'Águias Negras' após a derrota em casa por 1 a 0 para o Lausanne, que se classificou após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Suíça.

O ex-atacante e ex-técnico do Manchester United, que chegou a Istambul há oito meses, havia conseguido levar o Besiktas à quarta colocação no último campeonato turco.

Sua posição estava seriamente ameaçada desde que o popular clube turco foi eliminado pelo ucraniano Shakhtar Donetsk no final de julho, na segunda fase classificatória da Liga Europa, forçando o time a jogar as fases preliminares da Conference League. 

O técnico norueguês de 52 anos retomou sua carreira no Besiktas após um hiato de três anos, depois de sua saída do Manchester United em 2022.

