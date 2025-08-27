Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turquia diz que Netanyahu fala de 'genocídio armênio' para distrair sobre Gaza

Turquia diz que Netanyahu fala de 'genocídio armênio' para distrair sobre Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério das Relações Exteriores turco acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de querer encobrir o massacre em Gaza reconhecendo o "genocídio armênio" que a Turquia rechaça historicamente. 

"A declaração de Netanyahu sobre os eventos de 1915 é uma tentativa de explorar tragédias passadas por razões políticas", disse o ministério em resposta aos comentários de Netanyahu, que afirmou que o massacre de armênios no Império Otomano durante a I Guerra Mundial foi um "genocídio", um termo que a Turquia rechaça fortemente. 

Em uma entrevista ao programa conservador PBD Podcast, Netanyahu foi perguntado sobre o motivo pelo qual ainda não havia reconhecido o massacre de armênios como genocídio e respondeu: "Acabei de fazer isso". 

"Netanyahu, que está sendo julgado pelo seu papel no genocídio cometido contra o povo palestino, está tentando encobrir os crimes que ele e seu governo cometem", acrescentou o Ministério em um comunicado. 

Vários críticos alegam que Israel está cometendo um genocídio na Faixa de Gaza com a guerra que conduz no território palestino, e a África do Sul apresentou um caso perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) acusando Israel de genocídio.

Israel rejeitou as acusações como "mentiras flagrantes" e, embora Netanyahu não seja acusado por esse crime, o TPI emitiu mandados de prisão contra ele e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo o uso da fome como método de guerra.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

fo-hmw/dc/rnr/mb/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar