Trump ameaça processar o bilionário Soros e seu filho

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (27) que o bilionário liberal George Soros e seu filho deveriam enfrentar acusações criminais por, segundo ele, financiarem protestos violentos em todo o país.

"George Soros e seu maravilhoso filho de esquerda radical deveriam ser acusados sob a Lei RICO devido ao seu apoio a protestos violentos e muito mais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.