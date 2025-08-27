Tarifas americanas sobre importações da Índia sobem para 50% por compras de petróleo russo

As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos às importações de produtos da Índia, que desde o início do mês eram de 25%, dobraram nesta quarta-feira para 50%, uma forma do presidente Donald Trump de punir Nova Délhi por comprar petróleo da Rússia. A Índia é um dos principais importadores de petróleo russo, atrás apenas da China, e o presidente americano acusa Nova Délhi de ajudar Moscou a financiar sua guerra na Ucrânia. A nova tarifa, no entanto, não será aplicada a uma série de produtos, o que reduz consideravelmente o alcance da medida.

Com o aumento da tarifa, as relações entre Estados Unidos e Índia ficam ainda mais tensas, o que dá a Nova Délhi um novo incentivo para melhorar os laços com Pequim, seu rival histórico. Embora Trump tenha implementado novas tarifas tanto contra aliados como contra países rivais desde que voltou à Casa Branca em janeiro, a taxa de 50% é uma das mais elevadas aplicadas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos. Contudo, isenções foram anunciadas para setores que poderiam ser afetados por tarifas separadas, como produtos farmacêuticos e semicondutores. O governo Trump iniciou investigações sobre algumas indústrias que poderiam resultar em novas tarifas. Os smartphones também estão na lista de produtos isentos.

Setores que já foram punidos, como aço, alumínio e automóveis, também estão isentos das tarifas a nível nacional. O território dos Estados Unidos foi o principal destino das exportações da Índia em 2024, com envios de 87,3 bilhões de dólares (474 bilhões de reais). Analistas alertam, no entanto, que uma tarifa de 50% equivale a um embargo comercial e provavelmente prejudicará as pequenas empresas. Os exportadores indianos advertiram para uma queda nos pedidos e perdas de empregos se o aumento tarifário fosse concretizado.

- Medida "injusta" - Nova Délhi criticou a medida de Washington, que chamou de "injusta, injustificável e irracional". A entrada em vigor das tarifas de 50% afeta as perspectivas da quinta maior economia do planeta. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu "reduzir a carga tributária sobre as pessoas comuns" no discurso anual por ocasião do Dia da Independência.

Modi também anunciou um compromisso com a autossuficiência, com a promessa de defender os interesses do país. O Ministério das Relações Exteriores explicou que a Índia começou a importar petróleo da Rússia em um cenário no qual os fornecimentos tradicionais foram desviados para a Europa devido à invasão russa da Ucrânia. A pasta destacou que Washington incentivou as importações naquele momento para reforçar a estabilidade do mercado energético mundial.