Presidente francês expressa apoio a primeiro-ministro ante moção que pode derrubar governo

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou nesta quarta-feira (27) seu "total apoio" ao primeiro-ministro François Bayrou, que convocou uma moção de confiança que pode provocar a queda de seu governo cair em 8 de setembro. Bayrou pedirá a moção a um Parlamento profundamente dividido, enquanto tenta conseguir apoio suficiente para seu plano de corte de gastos.

Seu objetivo é obter, primeiramente, apoio ao plano de corte orçamentário de quase 44 bilhões de euros (278 bilhões de reais), com o qual pretende começar a reduzir o elevado déficit da França (5,8% do PIB em 2024), e, em um segundo momento, negociar as medidas de corte. Os principais partidos de oposição, contudo, anunciaram que não apoiarão o plano. O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional pediu que Macron convoque novas eleições parlamentares e a legenda A França Insubmissa (LFI, extrema esquerda) afirma que o presidente deveria renunciar ao seu cargo. Após uma reunião do seu gabinete nesta quarta-feira, Macron expressou "total apoio" à iniciativa de Bayrou, o sexto primeiro-ministro desde que assumiu a presidência em 2017. O presidente também fez um apelo aos partidos políticos franceses que "atuem com responsabilidade", informou seu porta-voz, Sophie Primas.