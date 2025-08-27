Milhares pressionam Netanyahu por fim da guerra e libertação de reféns

Dezenas de milhares de israelenses foram às ruas nesta terça-feira, 26, para pressionar o premiê Binyamin Netanyahu a negociar a libertação dos reféns e o fim da guerra em Gaza. Mais de 350 mil pessoas se reuniram em uma praça de Tel-Aviv, pedindo ao governo que aceite um acordo proposto por Egito e Catar, já chancelado pelo Hamas. O primeiro-ministro ignorou os apelos e nem sequer discutiu o tema na reunião de gabinete realizada em Jerusalém. Com pneus queimados, os manifestantes bloquearam estradas em várias partes de Israel, exibindo fotos de reféns. "Levar adiante o plano de conquista de Gaza enquanto há um acordo em pauta para assinatura do primeiro-ministro é uma facada no coração das famílias e de toda a nação", disse Itzik Horn, pai de Iair Horn, libertado em fevereiro, e de Eitan Horn, que ainda está refém. Os irmãos foram capturados no ataque liderado pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

Discussão O gabinete de segurança de Israel se reuniu ontem para discutir a nova ofensiva militar para tomar a Cidade de Gaza, mas deixou o destino da proposta de cessar-fogo em dúvida ao não apresentar nenhuma resposta - na semana passada, Netanyahu havia sugerido que responderia até sexta-feira, dia 22. Segundo o jornal Times of Israel, quatro autoridades confirmaram que o foco da reunião foi o avanço militar na Cidade de Gaza - e não os protestos ou o acordo de cessar-fogo. O Catar, um dos países mediadores, afirmou que Israel ainda não respondeu à proposta, acrescentando que não acredita que o governo israelense esteja realmente interessado em chegar a um acordo.

O governo egípcio teria expressado sua "decepção, frustração e raiva" com Israel pela falta de resposta a uma proposta com a qual Israel, há poucos meses, concordava quase que integralmente. A proposta de cessar-fogo foi descrita como um "acordo parcial" que libertaria imediatamente alguns dos reféns, presos há quase dois anos; permitiria a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza; e forneceria um caminho para discussões sobre o fim definitivo da guerra. Ofensiva