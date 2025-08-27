Jovem que matou presidenciável na Colômbia é condenado a 7 anos de reclusão

O adolescente de 15 anos que atirou contra o senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe, falecido em meados de agosto, foi sentenciado nesta quarta-feira (27) a sete anos de internação em um centro de reclusão para menores, informou o Ministério Público (MP). Uribe, do partido opositor Centro Democrático, morreu em decorrência de ferimentos na cabeça após um brutal ataque a tiros durante um ato político em Bogotá, em junho, que reviveu os fantasmas dos piores anos da violência política na Colômbia. Cinco candidatos à presidência foram assassinados na segunda metade do século XX.

O jovem "deverá permanecer sete anos privado de liberdade em um centro de atenção especializada", disse o MP em comunicado. Ele não será transferido para uma prisão de adultos quando completar 18 anos, precisou uma porta-voz do órgão acusador à AFP. Um tribunal penal especial para menores julgou o adolescente por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. O menor aceitou as acusações no início de agosto. Sete dias depois, Uribe faleceu no hospital.

A lei colombiana não permite modificar as acusações contra um menor uma vez aceitas, motivo pelo qual ele foi sentenciado por tentativa de assassinato e não por homicídio. "Com base na Lei da Infância e Adolescência foi imposta uma das sanções mais altas ao menor", escreveu na rede social X o advogado da família, Víctor Mosquera. "Respeitamos a decisão, mas essa sanção nunca se equipara à vida que ele tirou nem à dor causada. Essa lei incentiva que o crime use menores sem punição real e efetiva", acrescentou.

O legislador opositor de 39 anos passou dois meses em uma unidade de terapia intensiva em um hospital de Bogotá. Lá foi submetido a múltiplas cirurgias e acabou falecendo após sofrer uma hemorragia cerebral. – Guerrilha – Vídeos mostraram o momento do atentado em 7 de junho, durante um comício em um parque de um bairro popular da capital. Após os disparos, em meio à confusão e aos gritos de uma centena de pessoas que ouviam seu discurso, o candidato ensanguentado desabou.

O menor atirou três vezes, duas delas na cabeça. Os seguranças de Uribe o feriram em uma perna quando ele tentava fugir a pé por um beco próximo ao local do ataque. O caso é investigado pelo Ministério Público como um "magnicídio", a fim de identificar os autores intelectuais. Além do agressor, as autoridades prenderam outras cinco pessoas, incluindo Elder José Arteaga Hernández, conhecido como "El Costeño", apontado como o cérebro logístico do ataque.