Israel intensifica a pressão na Cidade de Gaza

O Exército de Israel intensificou as operações ao redor da Cidade de Gaza nesta quarta-feira (27), enquanto aguarda os resultados de uma reunião na Casa Branca, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o pós-guerra no território palestino devastado. O governo israelense enfrenta pressão interna e externa para acabar com a ofensiva de quase dois anos na Faixa de Gaza, onde suas tropas se preparam para tomar a maior cidade do território, que, segundo a ONU, enfrenta uma fome generalizada.

Os países mediadores apresentaram um projeto de acordo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns, que foi aceito pelo movimento islamista palestino Hamas, cujo ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra em Gaza. Israel ainda não respondeu oficialmente à proposta. Nesta quarta-feira, o Exército de Israel afirmou que a evacuação da Cidade de Gaza é "inevitável". "A evacuação da Cidade de Gaza é inevitável (...) cada família que se deslocar para o sul receberá a mais generosa ajuda humanitária possível", escreveu na rede social X o porta-voz de língua árabe do Exército, Avichay Adraee. Moradores do bairro de Zeitoun, na Cidade de Gaza, relataram bombardeios noturnos intensos.

"Aviões de guerra bombardearam várias vezes e os drones dispararam durante a noite", declarou Tala al Khatib, de 29 anos, à AFP por telefone. "Várias casas em Zeitoun foram destruídas. Nós ainda estamos em nossa casa. Alguns vizinhos fugiram, mas, para onde quer que você vá, a morte te acompanha", disse. Abdel Hamid al Sayfi, de 62 anos, disse que não sai de casa desde a tarde de terça-feira. "Quem sai é atingido por drones", afirmou, também por telefone.

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, prometeu na semana passada destruir a Cidade de Gaza caso o Hamas não aceite o fim da guerra sob as condições do país. O Ministério da Defesa aprovou os planos para tomar a aglomeração urbana e autorizou a convocação de quase 60.000 reservistas. A ONU declarou situação de fome na região da Cidade de Gaza, que atribuiu à "obstrução sistemática de Israel" à distribuição de ajuda.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, anunciou que o presidente americano receberá nesta quarta-feira funcionários de alto escalão na Casa Branca para formular um plano para o pós-guerra em Gaza. "Temos uma grande reunião na Casa Branca, comandada pelo presidente, e é (sobre) um plano muito completo que estamos elaborando para o dia seguinte", declarou Witkoff ao canal Fox News, sem revelar mais detalhes. - "Monstros" -