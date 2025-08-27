Haggadah de Sarajevo, tesouro judaico que enfrenta novo teste com a guerra de Gaza

Em sete séculos de história, a Haggadah de Sarajevo sobreviveu à expulsão dos judeus da Espanha, aos nazistas e a um cerco. Em sua enésima reviravolta, o precioso manuscrito religioso está agora envolvido em uma controvérsia centrada em Gaza e Israel. O Museu Nacional da Bósnia, onde está em exposição, decidiu doar à população de Gaza o dinheiro arrecadado com as visitas e as vendas de um livro relacionado à Haggadah de Sarajevo, uma das joias do judaísmo medieval.

O objetivo, como explicaram, é "apoiar o povo da Palestina, que sofre o terror sistemático, calculado e a sangue frio do Estado de Israel". A iniciativa foi duramente criticada por organizações judaicas locais e internacionais; algumas acusaram o museu de antissemitismo. O diretor da instituição, Mirsad Sijaric, defende a decisão e afirma que a medida também recebeu apoio entre judeus da diáspora. "Tomamos partido? Sim, tomamos", disse Sijaric à AFP.

O diretor insiste que a medida "não vai de forma alguma contra" o povo judeu, mas é uma mensagem de indignação diante das consequências da ofensiva israelense em Gaza, desencadeada em resposta aos ataques do movimento palestino Hamas em 7 de outubro de 2023. "Fingir neutralidade significa alinhar-se com o mal. Na minha opinião, isso não está certo e devemos nos opor", explica. - "Politização" -

A Haggadah de Sarajevo foi escrita à mão em um pergaminho, iluminada com ouro e cobre e enriquecida com ricas ilustrações de cores vívidas. O texto hebraico aborda temas bíblicos como a história da Criação, a história de Caim e Abel e o êxodo dos israelitas do Egito. A história do documento não é menos surpreendente.

Escrito por volta de 1350 na Catalunha, deixou a Espanha com a expulsão dos judeus decretada pelos Reis Católicos. Depois de passar pela Itália, chegou à Bósnia, então parte do Império Otomano, e reapareceu publicamente no final do século XIX, quando uma família de Sarajevo o vendeu ao museu. Desde então, sobreviveu à ocupação nazista dos Bálcãs e à guerra da década de 1990, quando Sarajevo foi sitiada por um longo período pelas forças sérvias. Esta versão da Haggadah — um texto religioso lido durante o feriado da Páscoa judaica — está exposta em uma sala especialmente projetada, financiada pela França, e se tornou um símbolo da diversidade de Sarajevo, que tem maioria muçulmana e quase mil moradores judeus.